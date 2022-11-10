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9 ноября командующий СВО Сергей Суровикин заявил о необходимости оставить позиции в Херсоне. Позже непростое решение было принято и министром обороны Сергеем Шойгу, пишет издание “Взгляд”. Журналисты отмечают, что к этой ситуации можно относиться по-разному, в зависимости от того, какую цель преследует отступление.

Авторы приводят высказывание бывшего сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича. Он заявил, что целью ВС РФ является защита гражданского населения, а также сохранение жизней личного состава. Отход от Херсона позволяет ее достичь. Кроме того, этот тактический маневр позволит сковать и измотать крупные силы противника, не давая ему ни наступать, ни уйти из города.

По мнению авторов, можно принять отход из Херсона, если это действительно тактика, направленная на достижение Победы в недалеком будущем. Но если это часть подготовки к “позорному миру”, то вся СВО была напрасной.

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