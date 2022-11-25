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В поиске иностранных наемников для боевых действий против России Украина добралась и до Мексики. Издание “Взгляд” приводит заявление одного из жителей этой страны, который рассказал о вербовке представителей местных картелей в ряды ВСУ.

При этом их отправка на Украину организовывается дипломатической миссией из Киева. То есть, процесс идет относительно открыто, на официальном уровне.

По словам мексиканца, завербованные новобранцы “Интернационального легиона” встречались в Мехико еще в первые дни ноября. Отправили их по уже проторенному западными странами маршруту – сперва в Польшу, а затем через границу на Украину, в зону боевых действий.

Авторы публикации отмечают, что Мексика – не единственная латиноамериканская страна, которая поставляет Киеву наемников. Дипломатические миссии вербуют новых боевиков также в Колумбии, охотно едут на Украину перуанцы, аргентинцы и бразильцы.

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