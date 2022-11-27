Французский лидер Эммануэль Макрон пригрозил “наказать” Россию за то, что Украина после атак на критическую инфраструктуру погрузилась во тьму. Он обвинил РФ, что мирное население в настоящий момент остается в холоде и без света, передает издание “Взгляд”.

В Кремле на эти обвинения и угрозы ответили традиционно спокойно. Макрон не имеет никакого морального права кого-либо критиковать, так именно он с партнерами из других стран НАТО прилагает все усилия для затягивания конфликта на Украине. Франция поставляет Киеву оружие, поэтому именно она несет ответственность за события в стране.

Макрон также несколько раз повторял, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако несколько таких попыток завершились провалом – общаться с французским лидером просто не о чем.