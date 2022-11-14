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Село Павловка, для освобождения которого потребовалось уничтожить 18 военных баз ВС Украины, станет серьезным плацдармом российских войск для наступления на Угледар. Однако в этом городе очень много заброшенных шахт, что существенно осложняет задачу.

Военный эксперт Анатолий Мосийчук рассказал изданию “Взгляд”, что Угледар должен быть взят в обязательном порядке. Этот город с его многочисленными огневыми точками ВСУ представляет собой фактически первую линию обороны Донбасса, которую необходимо взломать для успешного продвижения вперед.

Напомним, что ранее ВС РФ также освободили Майорск на Авдеевском направлении. Это еще одна важная линия, прорыв которой позволит свести к минимуму обстрелы Донецка, не прекращающиеся на протяжении 8 лет.

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