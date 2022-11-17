На днях посадку в США совершил засекреченный космоплан Boeing X-37B, который на протяжении последних 908 суток находился в космосе. О технических характеристиках этого аппарата известно очень мало, но эксперты уверены, что он является серьезной угрозой не только для РФ, но и для других стран.

Boeing X-37B создавался американскими инженерами еще с 1998 года. Со временем к известном производителю присоединились также специалисты DARPA – Агентства, занимающегося перспективными разработками в оборонной сфере.

Издание “Взгляд” поясняет, что космоплан может применяться Соединенными Штатами в роли своеобразного “инспектора”. Он способен приближаться к спутникам и другим космическим аппаратам, предпринимать попытки вмешиваться в управление ними, а также считывать собранные данные.

Напомним, ранее предполагалось, что Boeing X-37B может нести ядерные боезаряды и использовать их для ударов по объектам на Земле прямо из космоса.