Украинская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ используют для ударов по наземным целям боезаряды зенитно-ракетных комплексов С-300. Во вторник о применении таких ракет заявил Главком ВСУ Валерий Залужный. Издание “Московский комсомолец” пообщалось с экспертом в области противовоздушной обороны, чтобы прояснить данный вопрос.

Специалист, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что изначально предполагалось, что комплексы С-300 будут поражать не только воздушные, но и наземные цели. Поэтому в 90-х годах прошлого столетия проводились специальные учения.

Огромное количество ракет С-300, которые лежат на складах, неоднократно применялись в роли мишеней в разного рода маневрах. Они неплохо зарекомендовали себя и в ударах по наземным целям. Эксперт отметил, что речь о боезарядах ПМ и ПС, которые прошли соответствующую модернизацию.

Также аналитик отметил, что применение зенитных ракет для уничтожения вражеских целей – это более разумно, чем дожидаться морального устаревания боезарядов и их утилизации.