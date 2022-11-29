ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС открыли охоту на российские танки Т-90М “Прорыв”. Они воспылали к нему жуткой ненавистью, так как удары из этих боевых машин приводят к серьезным потерям среди боевиков.

Особенно серьезными являются эти потери, если ВСУ предпринимают попытки прорыва. Тогда несколько танков Т-90 наносят боевикам огневое поражение, из-за чего ряды украинских подразделений быстро редеют.

Т-90М “Прорыв” – не единственный вид российского вооружения, которым украинские боевики объявили своеобразную “вендетту”. Кроме того, они охотятся за тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек” и за новейшими боевыми машинами поддержки танков “Терминатор”. Последние отлично проявили себя на поле боя, особенно в условиях городской застройки.

Вам может понравиться

Die Welt: в Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за помощи Украине

Боеприпасов, находящихся в арсенале бундесвера, хватит максимум на несколько дней войны. Армия Германии не готова для ведения гипотетических полномасштабных боевых действий. Об этом пишет издание Die Welt – передаёт РИА

Украинские пользователи Сети призывают привлечь к ответственности мэра Днепропетровска Филатова за “пособничество России”

Мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинен в “пособничестве России” украинскими пользователями интернета. Юзеры требуют от правоохранительных органов изучить деятельность и высказывания градоначальника. В одной из социальных сетей Филатов написал, что частное

Артиллерия НМ ДНР уничтожила наблюдательный пункт ВСУ с корректировщиками в Кирово

Украинские боевики устроили в многоэтажке в населенном пункте Кирово наблюдательный пункт. Они засели в высотном здании и корректировали артиллерийский огонь своих войск. Однако продолжалось это совсем недолго, пишет портал “Военное