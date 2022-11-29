Украинские ВС открыли охоту на российские танки Т-90М “Прорыв”. Они воспылали к нему жуткой ненавистью, так как удары из этих боевых машин приводят к серьезным потерям среди боевиков.

Особенно серьезными являются эти потери, если ВСУ предпринимают попытки прорыва. Тогда несколько танков Т-90 наносят боевикам огневое поражение, из-за чего ряды украинских подразделений быстро редеют.

Т-90М “Прорыв” – не единственный вид российского вооружения, которым украинские боевики объявили своеобразную “вендетту”. Кроме того, они охотятся за тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек” и за новейшими боевыми машинами поддержки танков “Терминатор”. Последние отлично проявили себя на поле боя, особенно в условиях городской застройки.