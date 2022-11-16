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ВСУ продолжают обстреливать мирные города Донбасса, который, напомним, уже является частью России. Во вторник вечером боевики атаковали поселок городского типа Раздольное, а также Донецк.

Для обстрелов столицы ДНР и расположенного неподалеку от нее населенного пункта ВСУ использовали снаряды калибров 155 и 152 миллиметра. В половине десятого вечера националисты выпустили 4 боезаряда по Раздольному и Михайловке.

Еще через час три снаряда прилетело в Кировский и Петровский районы Донецка. Подробной информации о разрушениях и жертвах в настоящий момент не поступало.

Напомним, что ВСУ с 2014 года не прекращают обстреливать Донбасс. Сейчас они в основном целятся в мирные жилые районы, уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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