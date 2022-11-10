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Зимой активность боевых действий будет снижена с обеих сторон конфликта, это время Украина потратит на подготовку войск. Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны страны Алексей Резников – передаёт РИА “Новости”.

Он отметил, что во время зимней паузы ВСУ будут усилены “тысячами солдат”. В том числе и теми, кто пройдёт подготовку под руководством инструкторов в Великобритании. Кроме того, во время перерыва в боевых действиях пройдёт перегруппировка и обновление войск, добавил Резников. “Мы хорошо их подготовим”, – сказал министр обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия намерены отправить на Украину тысячи комплектов зимнего обмундирования и снаряжения. В них войдут зимние военные куртки, палатки с подогревом и спальные мешки, предназначенные для использования в минусовые температуры.

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