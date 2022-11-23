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В очередной сводке с поля боя на Украине портал “Военное обозрение” рассказал об очередной атаке беспилотных аппаратов ВСУ на Крым. По предположениям местных властей, цель Киева была Балаклавская ТЭС, однако его замысел был разгадан.

Беспилотники ВСУ с наступлением темноты видели над Севастополем и Евпаторией. Два дрона попали под удары систем противовоздушной обороны и были сбиты. Подробности атаки все еще выясняются.

Киев также судорожно ищет возможности для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной крылатыми ракетами ВС РФ. Все активнее выделяют средства на этой европейские и американские структуры. На данный момент известно, что США выделил для Украины 4,5 миллиарда долларов, а ЕС – 2,5 млрд евро. Теперь они вынуждены оплачивать не только оружие для ВСУ, но еще и восстановительные работы в тылу.

Российские ВС продолжают успешно наступать на Артемовском направлении, преодолевая отчаянное сопротивление ВСУ. Эксперты ISW отмечают успехи армии России и подчеркивают, что план генерала Сергея Суровикина отлично работает.

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