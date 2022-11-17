Украинские боевики в очередной раз подтвердили, что ни опыта, ни навыков качественной работы со средствами ПВО у них нет, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он напомнил, что попадание зенитной ракетой по польской территории – далеко не единственный промах ВСУ с начала специальной военной операции.

Украинские боевики ракетами комплексов С-300 уже поражали жилые дома в Киеве и Запорожье, в Харькове и других городах. Падение боезаряда на территории Польши из той же серии, однако это еще потребуется доказать. И Россия должна принимать непосредственное участие в расследовании, уверен аналитик.

По его словам, обломки ракет будут тщательно изучаться экспертами. На их маркировке можно найти и год выпуска боезаряда, и номер партии и целый ряд других данных. Которые при желании можно подтасовать, особенно, если специалисты предвзяты. Поэтому российская стороны должна контролировать ситуацию.

Баранец также отметил, что две ракеты, упавшие в Польше, легли рядом друг с дружкой. Это может указывать на желание ВСУ гарантировано поразить цель, для чего они и выпустили сразу два боезаряда. Но промахнулись.