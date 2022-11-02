Вокруг столицы Украины продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений. Такую информацию распространили Сухопутные войска страны в своём телеграм-канале. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Отмечается, что в первую очередь обновляются военные инженерные сооружения вокруг столицы, кроме того оборудуются огневые позиции и укрытия для живой силы. При этом уточняется, что вокруг Киева идёт создание системы эшелонированной обороны. То есть обороны в несколько рядов, которая позволяет действовать более эффективно против наступающих войск.

В сообщении украинских сухопутных войск подчёркивается, что возведение военных сооружений ведётся с учётом опыта, полученного при защите Киева в период с февраля по апрель этого года. Принимаются и дополнительные меры по усилению обороны.