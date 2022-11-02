ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вокруг столицы Украины продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений. Такую информацию распространили Сухопутные войска страны в своём телеграм-канале. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Отмечается, что в первую очередь обновляются военные инженерные сооружения вокруг столицы, кроме того оборудуются огневые позиции и укрытия для живой силы. При этом уточняется, что вокруг Киева идёт создание системы эшелонированной обороны. То есть обороны в несколько рядов, которая позволяет действовать более эффективно против наступающих войск.

В сообщении украинских сухопутных войск подчёркивается, что возведение военных сооружений ведётся с учётом опыта, полученного при защите Киева в период с февраля по апрель этого года. Принимаются и дополнительные меры по усилению обороны.

Вам может понравиться

РВ: Бронегруппа ВСУ оказалась в огневом мешке “Отважных” и ЗВО

ВСУ отправили бронегруппу со стороны населенного пункта Торское для прорыва обороны ВС РФ у Кременной. Однако попытка завершилась очередным эпичным провалом. Бронегруппу противника обнаружили бойцы группировки “Отважные”. Они, вместе с

“РВ”: фрегат “Адмирал Макаров” вопреки заявлениям Украины цел и невредим

Издание “Русская весна” (“РВ”) опубликовало снимки флагмана Черноморского флота “Адмирал Макаров”. Утверждается, что они были сделаны одним из читателей 30 октября. То есть на следующий день после того, как флот

ВС РФ уничтожают опорные пункты ВС Украины снарядами «Краснополь» под Донецком

Киев обстреливает мирные населенные пункты в новых российских регионах, не в силах совладать с новым наступлением ВС РФ. Удары по Херсону и Новой Каховке, по Запорожской области и Донбассу практически