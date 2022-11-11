Российские ВС установили полный контроль над населенным пунктом Павловка на Угледарском направлении и сейчас развивают успех, сообщил портал “Военное обозрение”. Освобождение этого населенного пункта стало серьезной проблемой для ВСУ, которые сейчас не в состоянии снабжать свои силы на передовой, а также перебрасывать туда мобилизованных резервистов в качестве подкрепления.

Павловка расположена в низине, поэтому под контролем ВСУ остались господствующие высоты. Но попытки вести артиллерийские обстрелы российских войск и тем самым вынудить их уйти из населенного пункта завершились плачевно для противника. ВКС РФ подняли авиацию и подавили активность артиллерии.

Выйдя к северным окраинам Павловки, ВС РФ также взяли под свой контроль стратегически важный участок дороги, ведущий к Большой Новоселке и Веремеевке. В боях за него было ликвидировано большое количество боевиков ВСУ. Именно эта дорога была важным логистическим маршрутом украинской армии, по ней на фронт прибывало подкрепление. Однако сейчас перебрасывать его уже не получится, что значительно повышает шансы ВС РФ на успех на Угледарском направлении.