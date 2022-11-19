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Военкоры портала «Русская весна» опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показаны кадры боевого применения тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Сообщается, что российские войска смогли нанести крупное огневое поражение 220-мм термобарическими боеприпасами личному составу военнослужащих ВСУ и лишили возможности противника продолжать ведение боевых действий.

Командование ВСУ не прекращает попытки провести крупное наступление на Лиманском направлении. Однако благодаря успешной разведывательной операции российские военные смогли вовремя выявить скопление наступающих сил противника и нанести ему огневое поражение.

Российские разведчики 18 ноября обнаружили крупное скопление сил противника, которые готовились к наступательной операции. Благодаря удару из ТОС-1А «Солнцепек» удалось предотвратить наступление сил противника, который понес значительные потери и не смог продолжать организацию атакующих действий.

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