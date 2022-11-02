Киев слишком долго готовил наступление в районе населенных пунктов Правдино и Киров на границе Николаевской и Херсонской областей, однако начать его так и не смог. Подвел недостаток артиллерийского вооружения калибра 155 миллиметров, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты поясняют, что при планировании операции командование ВСУ учитывало оружие, которое в очередной раз пришлют Соединенные Штаты. Однако “хозяева не готовы столь быстро выполнять требования холопов и в назначенный срок не уложись.

Из-за дефицита современного вооружения Украина вынуждена бросать в бой настоящие раритеты. Такие, к примеру, как американская пушка М114, сошедшая с конвейера еще в 1942 году. Этот музейный экспонат все еще стреляет, несмотря на преклонный возраст. Его Киеву передала Португалия.