Telegram-канал «Военная хроника» назвал возможные причины, почему украинские вооруженные силы начали нести огромные потери в личном составе в боях за населенный пункт Бахмут (бывшее название Артемовск).

Напомним, что американское издание The New York Times выпустило материал, в котором сообщалось, что 25 ноября в украинский госпиталь было доставлено 50 раненых, а днем ранее поток раненых составил 240 человек.

Позже с фронта пришли сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» продолжает штурмовать населенный пункт Бахмут, а также его окрестности. В результате ожесточенных боев «музыкантам» удалось освободить поселки Зеленополье и Озаряновка к югу от Бахмута.

«Военная хроника» отмечает, что суточные потери ВСУ возросли в разы. Telegram-канал отмечает, что самые большие потери были зафиксированы в бригадной артиллерийской группе и двух механизированных батальонах 30-ой ОМБР ВСУ, которые занимали позиции в районе Клещеевки (располагается в 9-ти км на юг от Бахмута).