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Киев, вдохновленный “успехом” в Херсоне, планирует целый ряд новых наступательных операций. Он намеревается перебросить группировку, которая на протяжении нескольких месяцев совершала вылазки на Херсонском направлении, на другие участки фронта, пишет портал “Военное обозрение”.

Эксперты отмечают, что эти силы могут быть переброшены на Краснолиманское направление, где ВСУ безрезультатно совершают одну лобовую атаку за другой. Они “бьются головой о стену” в районе населенного пункта Макеевка, а также пытаются прорвать линию обороны союзных сил Сватово-Кременная. Но ни там, ни там достичь успеха пока не удается.

Российские же ВС продолжают успешное наступление сразу на нескольких направлениях. Приоритетными сейчас являются Артемовское и Угледарское. В районе Донецкого аэропорта союзные силы взяли так называемый “малый муравейник”, после чего сумели отразить все атаки противника, попытавшегося отбить территорию с участием целого подразделения иностранных наемников.

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