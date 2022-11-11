В Луганской Народной республике ситуация для украинской армии складывается не в её пользу. У ВСУ серьёзные проблемы в районе населённых пунктов Сватово и Кременная. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”) со ссылкой на украинского чиновника Сергея Гайдая. Он называет себя “губернатором Луганской области”.

Как уточняет Гайдай – издание цитирует его по телеграм-каналу “Политика страны” – на указанном участке линии боевого соприкосновения российской армии удалось скопить мощные резервы. Периодически на линии Сватово – Кременная идут бои.

“ВО” также сообщает, что по поступившей недавно информации на указанной линии фронта ВСУ пытались несколько раз прорвать оборону союзных войск, однако все попытки привели только к многочисленным потерям с украинской стороны. Поддержку бойцам российской армии и Народной милиции ЛНР оказывала авиация, тяжёлая техника и артиллерия. А по дальним и укрытым позициям ВСУ били огнемётные системы “Солнцепёк”.