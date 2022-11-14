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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые после отхода российских войск остались в Херсоне, вынуждены вступать на службу в украинскую армию. При этом им даже не дают пройти медицинскую комиссию, ставя под ружье всех подряд.

О такой оригинальной “мобилизации” рассказали жители Херсона. Они отмечают, что мужчин призывного возраста “приглашают” в ряды ВСУ повестками, которые выдаются по адресам или просто на улице. При этом ни малейшего шанса избежать службы в зоне ВСУ у херсонских мужчин нет.

Напомним, что российские ВС оперативно вышли из Херсона и подорвали автомобильный и железнодорожный мосты. Теперь для продолжения наступления Киеву необходимо только форсировать Днепр, но эксперты считают, что на такой шаг командование украинской армии не пойдет.

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