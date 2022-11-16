Военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков прокомментировали новость о беспилотном аппарате ВСУ, который в ночь на 16 ноября долетел до нефтепровода “Дружба” в Орловской области. При этом дрон преодолел расстояние минимум в 170 километров.

Александр Бартош отметил, что беспилотники являются для системы противовоздушной обороны РФ сложной целью. Уничтожаются они в основном из ПЗРК или пулеметов, а также сбиваются артиллерийскими системами. ПВО же готовилась для борьбы с самолетами, а на дроны внимания особо никто не обращал. Именно поэтому и возникла такая ситуация.

Сивков, напротив, уверен, что противовоздушная оборона России способна справиться с вражескими БПЛА. Он отметил, что в Орловскую область залетел “всего-навсего один” беспилотник, но там не было такой системы ПВО, как в Севастополе, где ЗРК сбили 9 дронов.

Также Сивков сообщил, что на Западе отсутствуют средства ПВО, способные сбивать БПЛА, аналогичные российским.