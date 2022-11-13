Украинские боевики пытались напасть на российские подразделения, которые выходили из Херсона. Они открыли огонь по Антоновскому мосту именно в тот момент, когда на нем были бойцы ВС РФ. Но средства противовоздушной обороны отработали четко и не дали противнику достичь цели.

Напомним, что решение о выводе войск из Херсона было принято на основании доклада командующего СВО Сергея Суровикина. Он заявил, что подразделения, находившиеся на тот момент в городе, испытывали серьезные проблемы с коммуникациями из-за поврежденных мостов.

В настоящий момент ВС РФ обустраивают новые позиции в нескольких десятках километров от Херсона на левом берегу Днепра. Эксперты уверены, что Киев не рискнет форсировать реку, поэтому его наступление на данном направлении завершено.