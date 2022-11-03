В воздушном пространстве Сербии уничтожен коммерческий дрон, который проводил разведку над одной из войсковых частей. Произошло это в непосредственной близости от города Рашка.

Противовоздушная оборона ВС Сербии обнаружила и сбила беспилотник, выполняя распоряжение президента страны Александра Вучича. Ранее он заявлял, что все дроны, которые проводят разведывательные мероприятия и принадлежат потенциальному противнику, должны нещадно ликвидироваться. Также глава государства приказал привести системы противовоздушной обороны в повышенную боевую готовность.

В настоящий момент ВС Сербии проводят расследование. Его цель – выяснить, кому принадлежит уничтоженный беспилотный аппарат, а также узнать, какие разведывательные данные интересовали его владельцев.