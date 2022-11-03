ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В воздушном пространстве Сербии уничтожен коммерческий дрон, который проводил разведку над одной из войсковых частей. Произошло это в непосредственной близости от города Рашка.

Противовоздушная оборона ВС Сербии обнаружила и сбила беспилотник, выполняя распоряжение президента страны Александра Вучича. Ранее он заявлял, что все дроны, которые проводят разведывательные мероприятия и принадлежат потенциальному противнику, должны нещадно ликвидироваться. Также глава государства приказал привести системы противовоздушной обороны в повышенную боевую готовность.

В настоящий момент ВС Сербии проводят расследование. Его цель – выяснить, кому принадлежит уничтоженный беспилотный аппарат, а также узнать, какие разведывательные данные интересовали его владельцев.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков: США используют Украину, как полигон для испытаний NASAMS

Истинная причина поставок на Украину комплексов противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T вовсе не в том, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры. А в том, чтобы посмотреть, как техника будет вести

The Drive: американскую подлодку Rhode Island “спрятали” от надводных дронов за морскими контейнерами

Американская подводная лодка USS Rhode Island, которая сейчас находится в порту Гибралтара, защищена от возможного нападения с моря. Журналисты издания The Drive выдвинули предположение, что дополнительные меры были приняты из-за

СП: “Мы никому не обещали беречь порты Украины на Черном море”

Портал «Свободная пресса» рассказал о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Авторы напомнили, что украинская сторона пообещала не использовать открываемый Черноморским флотом безопасный коридор для военных целей и Москве этих