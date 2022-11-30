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Пикирующие дроны-камикадзе от ZALA Aero способны уничтожать любую вражескую бронетехнику, включая танки, рассказал РИА Новости неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что в программном обеспечении самих беспилотных аппаратов предусмотрено наличие режима пикирования. Когда он активируется, барражирующий боеприпас почти отвесно пикирует на боевую машину с большой скоростью, попадая точно в ее моторно-трансмиссионный отсек либо башню. Эти части защищаются минимально, что дает возможность поразить любой танк.

Источник также сообщил, что активация режима пикирования происходит без участия оператора, что полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.

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