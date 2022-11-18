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Неподалеку от населенного пункта Невельское на Донбассе союзные силы установили контроль над крупным укрепрайоном “Бассейн”, за долгие годы сооруженном украинскими боевиками. Это открыло перед ВС РФ новые возможности для наступательных действий.

Сейчас они могут штурмовать Невельское, а также планировать атаки на Красногоровку. Но даже без этого российские войска уже получили контроль над дорогой, по которой обеспечивалось снабжение Первомайского и Авдеевки. Теперь шансы ВС РФ на быстрое освобождение этих населенных пунктов существенно выросли.

Под контролем союзных сил оказалась и еще одна дорога, по которой осуществлялось снабжение Красногоровки.

Напомним, что ВС РФ наступают не только на Авдеевском, но и на Артемовском и Угледарском направлениях. ВСУ хоть и оказывают отчаянное сопротивление, но все же вынуждены отходить в сторону Краматорска и Славянска.

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