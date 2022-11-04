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Российские артиллеристы активно применяют 152-миллиметровые высокоточные снаряды «Краснополь», которые поражают любые наземные цели, разносят в щепки и труху украинские фортификационные сооружения и боевую технику.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой именно такой снаряд влетает прямо в долговременную огневую точку (ДОТ) украинских боевиков. Сразу после этого звучит мощный взрыв, после которого цель оказывается уничтоженной.

Также снарядом «Краснополь» была поражена используемая Киевом артиллерийская установка. Ее координаты были установлены в ходе разведывательных мероприятий, поэтому поражение оружия для высокоточного боеприпаса оказалось делом техники.

Напомним, что за прошлые сутки российские ВС уничтожили две гаубицы M777 из США и одну FH-70 из Италии дронами «Ланцет-3», также обеспечивающими высокую точность поражения целей.

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