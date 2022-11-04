3 ноября российские ВС нанесли сокрушительные ракетные удары по территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. Выяснилось, что в частном доме одного из населенных пунктов региона находилась база наемников из Польши.

Дом использовался в качестве перевалочной базы. Сюда прибывали хорошо вооруженные и прошедшие курс обучения польские боевики. Затем их распределяли на фронт.

Несмотря на то, что украинские военные и поляки хорошо замаскировали базу, от российских разведывательных беспилотников им спрятаться не удалось. Дрон отправил целеуказание артиллеристам, которые в свою очередь нанесли мощный удар и сравняли дом с землей.

Как раз в момент атаки к базе с польскими наемниками подъехал автомобиль с боевиками ВСУ, которые тоже попали под удар и вряд ли выжили. Сколько всего ликвидировано бойцов противника, пока неизвестно.