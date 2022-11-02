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31 октября ВС РФ нанесли серию сокрушительных ударов по критической инфраструктуре ВСУ, которые нарушили функционирование системы управления войсками и тылового обеспечения, сообщает портал “Военное обозрение”.

Эксперты поясняют, что все цели для атаки были выбраны заранее. Их успешное поражение ракетами Х-32 позволило оставить без стабильной подачи электроэнергии ключевые центры управления украинской армии.

С проблемами столкнулись не только ВСУ. Кроме того, власти Украины заговорили о возможном отключении интернета в ряде населенных пунктов. Решать эту проблему они намереваются установкой мобильных точек доступа. Они позволят гражданам все же подключаться к Сети и своевременно получать необходимую информацию.

Напомним, что ранее сообщалось еще и о взломе американской системы DELTA, которая использовалась украинскими войсками для переброски сил и вооружения на нужные участки фронта практически в режиме онлайн.

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