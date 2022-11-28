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В районе Сватово украинская армия предприняла попытку прорыва обороны ВС РФ. Для этой цели были задействованы иностранные группировки, которые участвуют в боевых действиях под видом наемников. Но российским ВС удалось предовтратить наступление противника.

Радиоперехват переговоров ВСУ показал, что наступлением должны были руководить польские офицеры. Они недавно уволились в запас из 21-й бригады подгальских стрелков. Участие в операции принимали 2-я горнострелковая бригада «Сармизегетуза» и 2-я пехотная дивизия «Гетика» ВС Румынии, а военнослужащие из Албании и Боснии.

Радиоперехват позволил также обнаружить базу иностранных военных в Харьковской области. Они осуществляли подготовку к операции в селе Великие Хутора. Российские ВС нанесли удар по базе, благодаря чему несколько сотен боевиков получили ранения или были убиты. Наступательная операция Киева в очередной раз провалилась.

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