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Телеканал «Звезда» опубликовал видеосюжет, который посвящен работе российского зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2У» в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах видно, как боевой экипаж зенитно-ракетного комплекса обнаруживает воздушную цель в виде украинского беспилотного летательного аппарата. Российские зенитчики берут его на сопровождение и совершают пуск ракеты для перехвата цели. В результате на экране оператора ЗРК «Тор-М2У» видно, как украинский беспилотник был успешно поражен.

Далее расчет зенитно-ракетного комплекса покидает занимаемую позицию и перемещается в другое место, где экипаж подготавливает машину к ведению боевого дежурства.

Напомним, что российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» способны вести наблюдение за воздушным пространством на все 360 градусов. Зона эффективной работы комплекса соответствует 30 километрам. ЗРК «Тор-М2У» способен одновременно вести наблюдение и поражать до четырех целей или же нанести четыре последовательных удара по одной сопровождаемой воздушной цели.

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