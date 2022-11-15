Как сообщает портал «Военное обозрение», на территории Украины воздушная тревога объявлена во всех областях. Уже поступили данные о ракетных ударах по энергетическим объектам Украины в разных городах. При этом воздушная тревога все еще не отменена.

Сообщается, что ракеты, которые поражают объекты инфраструктуры Украины, были запущены с военных самолетов и военных кораблей. С воздуха ракетные пуски осуществляются со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые имеют на вооружение крылатые ракеты Х-101. Такая ракета способна поражать цели на максимальной дистанции в 2 тысячи километров, а отклонение от указанной цели не превышает 5 метров. С военных кораблей осуществляются пуски ракет класса «Калибр».

Ракетные удары наносятся волнами. Первая и вторая ракетные волны уже прошли. Сообщается, что вторая волна была пока что самой мощной, однако воздушная тревога еще не закончилась.

Приходят сообщения о взрывах из города Запорожья, а также из Сумской и Черниговской областей. Также были слышны взрывы и в столице Украины. Местные жители сообщают, что они наблюдают густые столбы черного дыма. Однако официальных данных от украинских властей пока что не поступало.

Напомним, что сегодня Зеленский, выступая на саммите «Большой двадцатки», фактически отказался от мирных переговоров.