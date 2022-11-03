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В ночь на 3 ноября российские ВС атаковали цели ВСУ в Харькове. Местные жители опубликовали множество фото и видео взрывов, но без указания объектов, по которым наносились удары.

Напомним, что с 10 октября не прекращаются атаки ВС РФ на энергетическую, военную и транспортную инфраструктуру Украины. Также ракетами и беспилотниками-камикадзе поражаются промышленные предприятия, используемые для целей украинской армии.

По предварительной информации, взрывы в Харькове прогремели на заводе «Коммунар», на котором осуществлялось производство боеприпасов для украинских войск.

Также ночью гремели сильные взрывы в Кривом Роге, где сразу после атаки в ряде районов исчезло электричество, в Николаеве, Днепропетровске и Никополе.

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