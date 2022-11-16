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15 ноября, в ходе одной из самых масштабных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры Украины, российские ВС также нанесли удар по Генеральному штабу ВСУ. Об это рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Отмечается, что украинская сторона тщательно скрывает эту информацию, рассказывая только об атаках на энергосистему. Для Киева удар по Генштабу стал бы жирным пятном на репутации, поэтому он старается особо не распространяться.

Между тем, сведения об атаке на Генштаб ВСУ также подтвердили военный корреспондент Анна Долгарева и аналитик Борис Рожин.

Генеральный штаб ВСУ является одним из ключевых центров принятия решений. Не исключено, что здание сейчас не используется, а представители ГШ прячутся в глубоких бункерах. Однако удар по строению все же имеет символическое значение и демонстрирует возможности российской армии.

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