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Российские ВС уничтожили украинский “блуждающий миномет” в лесном массиве неподалеку от Сватово. Портал “Русская весна” отметил эффективную боевую работу разведки, которая сумела обнаружить минометный расчет противника.

Разведчики передали координаты скрывающегося в лесу подразделения артиллеристам “Отважных”, которые тут же открыли огонь из реактивных систем залпового огня “Град” и ликвидировали боевиков.

Военные корреспонденты напомнили, что на линии Сватово-Кременная российские ВС отражают непрекращающиеся атаки противника, вынуждая его постоянно отходить на исходные позиции и нести крупные потери. На остальных направлениях в Донбассе союзные силы идут в наступление, уничтожая укрепрайоны, живую силу и бронетехнику украинских вооруженных формирований.

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