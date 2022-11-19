Российские ВС в ходе специальной военной операции испытали первую беспилотную разведывательно-ударную систему, которая дает возможность максимально точно поражать объекты военной инфраструктуры противника, сообщает РИА Новости.

Источник агентства, представляющий оборонно-промышленный комплекс, рассказал, что испытания прошли успешно. Система РУС продемонстрировала высокую эффективность в ударах по опорным и командным пунктам ВСУ, по вражеским комплексам ПВО и артиллерийским системам, по скоплениям живой силы и бронетехники.

В состав системы входят разведывательные дроны, начиная с квадрокоптеров и заканчивая беспилотными аппаратами, способными вести наблюдение в течение 24 часов, а также ударные БПЛА от компании ZALA Aero и дроны-камиказе “Куб”, “Изделие-51” и “Изделие-52” (“Ланцет”).