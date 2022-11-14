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Портал “Русская весна” опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись воздушной схватки двух беспилотных аппаратов в ходе специальной военной операции на Украине.

Военные корреспонденты рассказали, что на кадрах видео один из дронов внезапно идет на таран другого.

«На Украине разворачивается полноценная “война дронов”. Еще один случай тарана БПЛА другим беспилотником», – гласит подпись под записью.

Напомним, что ранее военнослужащий ДНР с позывным “Тарик” рассказал, что бойцы Народной милиции часто используют дроны для тарана украинских беспилотников и добиваются успехов.

В сентябре также поступила информация, что робот “Маркер”, разработка которого продолжается, будет оснащен шестнадцатью компактными беспилотниками обладающими способностью таранить дроны противника.

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