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Запад поставляет Киеву “умные” боезаряды, которые создают российским ВС ряд серьезных проблем. Военный летчик Владимир Попов назвал один из верных способов свести эффективность такого вооружения противника к нулю.

Он пояснил, что следует существенно повысить эффективность работы разведки. Это поможет выявлять логистические схемы украинской армии, а также отслеживать процесс доставки и выгрузки снарядов.

Получение этих данных позволит ВС РФ уничтожать дорогостоящие западные боеприпасы буквально сразу после их получения Киевом. Благодаря этому снаряды не будут наносить российской армии никакого вреда.

Попов отметил, что Киев получает “умные боезаряды” западного образца через Румынию и Польшу. Поэтому необходимо проводить разведку в приграничных районах, выявляя пути доставки снарядов к линии фронта. Это даст возможность ликвидировать также инструкторов Североатлантического альянса, которые приезжают через эти же страны под видом наемников.

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