С наступлением зимы украинские ВС станут гораздо более уязвимыми, чем сейчас, что открывает перед армией России новые возможности, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков изданию “Известия”.

Он пояснил, что самая большая проблема, с которой столкнется противник – это невозможность так же эффективно маскировать технику и пехотные подразделения. Зеленая листва осыпалась и больше не скрывает под собой танки и скопления живой силы, а на снегу или на раскисшем после дождей грунте отлично видны следы тяжелого вооружения и боевых машин.

В связи с этим украинская армия вынуждена собирать свои подразделения в тыловых районах, где их легко уничтожить ударами высокоточных ракет. Именно наличие такого вооружения станет одним из факторов, обеспечивающих преимущество ВС РФ. Также у них имеется превосходство в артиллерии и авиации, в разведке и наблюдении, которое также позволит действовать более эффективно.

В настоящий момент, по словам военного историка, обе стороны осуществляют пополнение частей на передовой резервами. ВС РФ должны успеть отправить к линии фронта мобилизованных бойцов и насытить войска техникой к тому моменту, как боевые действия возобновятся с новой силой.