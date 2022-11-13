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Даже без ядерного заряда гиперзвуковая ракета “Кинжал” является самым опасным российским оружием, уверен украинский военный эксперт Роман Свитан. Экс-полковник Воздушных сил Украины пояснил, что наличие ядерной боеголовки делает это вооружение еще более устрашающим.

Свитан рассказал сайту Ura.ru, что наиболее опасной для Украины является модель С-300. В распоряжении ВС РФ в настоящий момент имеется около 5-7 тысяч единиц данного вооружения. Поэтому если оно будет задействовано, то Киев столкнется с очень серьезными проблемами.

Напомним, что гиперзвуковые ракеты “Кинжал” разгоняются до скорости более 7 чисел Маха и обладают способностью маневрировать прямо в полета. Из-за этого их не может перехватить современная противовоздушная и противоракетная оборона.

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