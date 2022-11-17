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Российские ВС близки к освобождению Артемовска, а также достаточно успешно действуют в Соледаре. Кроме того, они установили контроль над частью Марьинки под Донецком, рассказал сайту “Украина.ру” военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил, что прибытие пополнения на Донбасс позволило ВС РФ существенно активизировать наступательные действия. Поэтому сейчас одной из ключевых задач является вытеснение противника к его ключевой линии обороны. Она, напомним, находится в Краматорске и Славянске.

Евсеев предположил, что уже к Новому году Донбасс будет освобожден полностью. Но для этого необходимо переходить в наступление по всей линии соприкосновения. Не исключено, считает эксперт, что командование ВС РФ перебросит на Донбасс боеспособные части с левого берега Днепра, которые вышли из Херсона, а на их место отправит мобилизованных новобранцев.

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