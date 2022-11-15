Как сообщает издание «Украина.ру», командование ВСУ пыталось высадить морской десант на Кинбурнскую косу, который был полностью уничтожен российскими войсками. В ответ российское командование нанесло ракетный удар по военно-морской базе ВСУ, которая расположена в Очакове. Василий Дандыкин, занимающий должность заместителя редактора журнала «Воин России» и капитан 1-го ранга в запасе, объяснил, какие цели на Кинбурнской косе преследует командование ВСУ.

По словам военного эксперта, это уже не первая попытка ВСУ высадиться и закрепиться на косе в Черном море. Каждый раз они вынуждены были отступать с большими потерями.

По мнению Дандыкина, командование ВСУ будет пытаться совершать запуски беспилотников прямо из Очакова. Именно по этой причине так важно регулярно наносить удары по их военной базе в окрестностях этого населенного пункта.

Напомним, что еще в конце октября российские ракетные войска уже наносили удары по военно-морской базе вооруженных сил Украины в Очакове.