Соединенные Штаты в очередной раз не включили в пакет военной помощи Украине беспилотные аппараты Grey Eagle. Они отлично понимают, что эти дроны могут быстро оказаться в руках российских инженеров, поэтому не рискуют передавать их Киеву, несмотря на его просьбы, рассказал военный эксперт Андрей Красноперов.

Он также назвал еще одну причину, по которой Вашингтон отказывает Украине. Американские военные и инженеры называют беспилотники MQ-1C Grey Eagle лучшим в мире оружием такого класса, однако делают это безо всяких оснований. У дронов не было ни единой возможности проявить себя. Именно поэтому Вашингтон опасается быстрого уничтожения БПЛА российскими ВС или низкой их эффективности в ходе боевых действий. В такой ситуации MQ-1C Grey Eagle просто никто не станет покупать.

Если же дроны попадут в руки российских специалистов, они вполне смогут сделать реверс-инжиниринг, разобраться в конструкции БПЛА и на их основе разработать инновационные технологические решения. Причем не только для создания собственных стратегических аппаратов, но и для борьбы с американскими беспилотниками.