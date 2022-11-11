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Украинские политики вряд ли изменят свою позицию по отношению к переговорам с РФ. Победа республиканцев на выборах в Конгресс вряд ли поможет склонить президента США Джо Байдена к изменению требований по выводу войск России, поэтому Москве стоит действовать другими методами, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов сайту “Свободная пресса”.

Он напомнил, что президент Украины Зеленский неоднократно заявлял о возможности переговоров только с “новой властью” России. Это фактически призыв к проамериканскому государственному перевороту. Поэтому Москва должна оставить попытки склонить Киев к переговорам и продолжить уничтожение инфраструктуры Украины.

Удары по критическим объектам должны продолжаться до тех пор, пока экономика страны не вернется в состояние девятнадцатого столетия. Эвакуация крупных городов, разрушение логистики, энергетической инфраструктуры станут серьезной проблемой для Киева. Тогда Зеленскому уже будет не до условий, он будет пытаться любой ценой прекратить этот кошмар, который станет для ВСУ гораздо более сильным психологическим ударом, чем для РФ выход из Харьковской области и Херсона.

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