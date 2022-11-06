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Ситуация с польскими «наемниками», которые в основном являются боевиками спецназа НАТО, является весьма опасной для России, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В интервью сайту «Украина.ру» он напомнил, что «добровольцев» из Польши становится все больше.

Так, генерал польской армии Петр Трытек, который официально якобы тренирует украинских военных, на самом деле готовит группировку из 15 тысяч военнослужащих ВС Североатлантического альянса. Они забрасываются на Украину под видом наемников, но в случае их уничтожения ракетным или артиллерийским ударом Варшава может ввести в страну свои Вооруженные силы.

Это, по словам Кнутова, приведет к началу прямого противостояния между НАТО и Россией на украинской территории. Польша таким образом пытается спровоцировать мировую войну, втягивая в конфликт всех, кого только сможет.

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