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Портал Avia.Pro прояснил ситуацию в Джанкое, где в ночь на 17 ноября местные жители слышали громкие хлопки и видели вспышки. Стало известно, что украинские беспилотники попытались нанести удары по военному аэродрому на севере Крыма.

Напомним, что Киев сразу после этой атаки заявил сперва о 30, а затем и 80 единицах уничтоженной российской техники, однако его информация традиционно оказалась духоподъемным фейком. На деле же система противовоздушной обороны отработала четко и уничтожила все вражеские дроны. На этом атака захлебнулась.

Вспышки, которые видели жители города, могут указывать на повреждения электрических подстанций, так как сразу после взрывов в отдельных районах Джанкоя исчез свет.

Эксперты портала отмечают, что официальной информации от Минобороны РФ пока нет. Ведомство не подтверждает ни атаку беспилотников на аэродром Джанкоя, ни работу ПВО.

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