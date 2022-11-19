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Боевики ВСУ попытались сбежать с поля боя, воспользовавшись американским бронеавтомобилем Humvee. Однако попытка оказалась неудачной – бдительный оператор российского разведывательного беспилотника заметил беглецов, рассказал портал “Военное дело”.

На сайте появилась запись, на кадрах которой американский бронеавтомобиль мчится во весь опор. Спустя несколько секунд его накрывает артиллерийским огнем. Беспилотные аппараты, обнаружившие противника, сразу же передали его координаты, что и обеспечило точное попадание в цель.

Сейчас известно, что несколько украинских боевиков получили серьезные ранения после подрыва бронеавтомобиля. Впервые запись в Сеть выложили именно они, так как снимали весь процесс своего неудавшегося бегства.

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