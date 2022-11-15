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Отношения между Варшавой и Берлином далеки от идеальных. Это лишний раз продемонстрировала ситуация с миссией Евросоюза по подготовке украинских военных. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel – сообщает РИА “Новости”.

Изначально планировалось, что штаб-квартира миссии ЕС по подготовке военнослужащих ВСУ будет находиться в Польше. Однако со стороны Германии такое решение вызвало критику. В Берлине указывали на угрозу со стороны Калининградской области России и возможных “манёврах” оттуда. Переговоры о размещении штаб-квартиры шли несколько недель в течение лета, которые были просто потеряны, пишет издание. Позже был достигнут компромисс – было решено создать две штаб-квартиры: в Польше и Германии.

Между Варшавой и Берлином и раньше возникали разногласия, напоминает издание. В частности, польские власти критиковали немецкие за то, что те тянут с поставкой вооружения, предусмотренного в обмен на технику советского образца, которую Польша отправила на Украину.

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