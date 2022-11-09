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Соединённые Штаты Америки постепенно переходят от тактики ядерного сдерживания к тактике упреждающих силовых действий. Это в числе прочего предполагает нанесение ударов по России с целью нейтрализовать её ядерный потенциал ещё до того, как руководство страны примет решение об ответном ударе. Об этом пишет журнал “Военная мысль” – передаёт РИА “Новости”.

В журнале Минобороны РФ сообщается, что для таких целей в странах запада ведётся разработка стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии, а также иных систем вооружения. Новая стратегия поведения США направлена на то, чтобы сохранить за собой мировое лидерство.

Автор публикации отмечают, что действия США в перспективе могут негативно отразиться на национальной безопасности Российской Федерации. В этой связи отмечается, что от политического руководства страны в такой ситуации потребуется активное противодействие складывающимся угрозам.

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