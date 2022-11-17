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Военные базы США в Сирии продолжают становится мишенями для нанесения ракетных ударов. На этот раз прилёты были зафиксированы по расположению американских войск, которые находятся недалеко от нефтяного месторождения Омар. Это северо-восток Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, которые приводит Центральное командование Вооруженных сил США, никаких жертв и пострадавших в результате атаки не было, разрушений непосредственно на самом военном объекте также не произошло. Местные СМИ отмечают, что после ракетных ударов с базы поднялись вертолёты, которые, по всей видимости, стали искать нападавших.

До этого инцидента американские войска в Сирии подвергались ударам 23 октября. Тогда поднятые с базы вертолёты США нанесли удары по позициям шиитских отрядов в окрестностях некоторых населённых пунктов.

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