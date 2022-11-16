При высадке большого десанта можно неожиданно и успешно ударить по ВСУ. Для этого российская армия должна маневрировать и угрожать противнику на одном участке, а реальные наступательные действия проводить на другом. О такой тактике рассказал в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков – пишет “Лента.ру”.

Сладков уточнил, что боевые действия, которые начнёт десант, позволят со временем подтянуть к линии фронта пехоту, которая и заменит подразделения ВДВ. Похожая тактика, уточнил Сладков, применялась во Второй чеченской кампании. Военный корреспондент рассказал также, что система ПВО Украины может не оказать достаточного сопротивления российским десантным группам.

Кроме этого Сладков заметил, что задача десанта всё же “кошмарить противника у него в тылу”, а не ведение боевых действий подобно пехотинцам.