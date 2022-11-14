Украинские боевики, которые вошли в Херсон, уже наносят удары по населенному пункту Алешки, который в настоящий момент стал приграничной территорией. При этом ВСУ стреляют непосредственно из областного центра, используя артиллерийские установки.

Военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью порталу “Взгляд” пояснил, что украинская артиллерия бьет из района Остров в самом Херсоне, причем гаубицы размещены в жилых кварталах. Это традиционная тактика Киева, который после ответных атак начинает раздувать истерику и обвинять ВС РФ в ударах по жилой застройке.

Напомним, что российские ВС по приказу Минобороны оставили Херсон и обустраивают позиции на левом берегу Днепра. ВСУ же хозяйничают в областном центре. Они уже занялись традиционным поиском “предателей” и “колаборантов”, а также объявили “мобилизацию” в рамках которой заставляют всех мужчин призывного возраста вступать в ряды украинской армии.